Freibäder kurz vor der Schließung

Der Sommer zeigt sich derzeit von seiner besten Seite. Alle vier Mannheimer Freibäder laden täglich zum Schwimmen und Erholen ein. Mit dem Abschluss der Sommerferien und dem Beginn des Herbstes öffnen die Hallenbäder in Mannheim in wenigen Wochen wieder ihre Tore. Vorab bietet das Gartenhallenbad Neckarau ab Montag, 27. August, Erholungsuchenden und Schwimmern die Möglichkeit, auch wetterunabhängig baden zu gehen.

Die Hallenbad-Saison 2018/2019 startet in den anderen Bädern dann am Montag, 10. September, im Herschelbad und Hallenbad Waldhof-Ost. Am 17. September steht das Hallenbad Vogelstang für seine Gäste zur Verfügung.

In allen vier Mannheimer Hallenbädern, so die Stadtverwaltung, „gibt es ein breites, umfangreiches Angebot und auch noch Restplätze an Kursen zur Wassergewöhnung für Kleinkinder, Aqua-Kurse für Jung und Alt sowie Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene“. Ab Samstag, 6. Oktober, werden die neuen Kursangebote für 2019 veröffentlicht und angeboten, heißt es in einer Mitteilung. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018