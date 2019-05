Freibäder öffnen

Vom extrem warmen Sommer 2018 profitierten auch die Mannheimer Freibäder – rund 337 000 Besucher wurden gezählt. An diesem Samstag startet die neue Saison: Neben dem Herzogenriedbad öffnen auch das Carl-Benz-Bad, das Parkschwimmbad Rheinau und das Freibad Sandhofen. In Mannheims größtem Freibad im Herzogenried warten neue Spielgeräte in Form von Tierfiguren und Kinderrutschen im Planschbecken auf Besucher. Die Wassertemperatur beträgt in allen Freibädern 24 Grad Celsius. Saisonende ist am 10. September.

Öffnungszeiten im Überblick

Herzogenriedbad: täglich von 8 bis 20 Uhr. Dienstags und donnerstags zusätzlich ab 7 Uhr.

Carl-Benz-Bad: montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr, mittwochs und freitags zusätzlich von 7 bis 9 Uhr.

Parkschwimmbad Rheinau: montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr, mittwochs zusätzlich um 7 Uhr.

Freibad Sandhofen: montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags von 9 bis 20 Uhr. red/lok

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.05.2019