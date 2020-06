Freibäder öffnen unter Auflagen

Nicht schon am Montag, sondern am Dienstag, 16. Juni, öffnen die Freibäder in Mannheim – natürlich unter Einschränkungen. Dafür hat die Stadt nun ein Konzept entworfen, dass sich an der Landesverordnung vom 4. Juni orientiert. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es nicht möglich, die vier Freibäder unter voller Auslastung im Normalbetrieb zu betreiben. „Mit unserem Konzept versuchen wir – trotz der sehr schwierigen Situation – unsere Bäder der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Eine Beschränkung der Gesamtbesucherzahl sowie eine Beschränkung der Personen, die sich gleichzeitig im Becken aufhalten, sind allerdings unumgänglich“, erklärt Uwe Kaliske, Fachbereichsleiter Sport und Freizeit. So läuft der Besuch ab Dienstag ab:

Zeitfenster für bestimmte Personengruppen: Laut Stadt soll es drei Zeitfenster geben, in denen die Bäder von bestimmten Besuchern genutzt werden können. So können sich Senioren täglich von Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr, die Zeit im Wasser vertreiben. Familien mit Familienpass und angemeldete Jugendgruppen mit pädagogischer Leitung können die Bäder montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 18 Uhr besuchen. Von 18.30 bis 20 Uhr haben täglich alle sportlichen Schwimmer die Gelegenheit, ihre Bahnen zu ziehen. Um 20 Uhr schließt das Bad für den öffentlichen Betrieb.

Erfassung von Kontaktdaten: Jeder Badegast muss seine persönlichen Daten angeben. Ein entsprechendes Formular ist auf der Homepage der Stadt zu finden, um Wartezeiten am Eingang zu vermeiden. Das Datenblatt muss ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden. Zusätzlich sehen die Abstands- und Hygieneregelungen vor, dass auf den Toiletten Maskenpflicht gilt. Auf der Liegewiese und im Becken gilt der allgemeine Mindestabstand von 1,5 Metern.

Sondertarif in Planung: Für Senioren und sportliche Schwimmer, die nur morgens beziehungsweise abends ins Freibad und das nur begrenzte Zeit dürfen, ist ein Sondertarif in Höhe von 2 Euro geplant. Darüber will der Hauptausschuss in seiner nächsten Sitzung am 16. Juni entscheiden.

Familienpass notwendig: Familien erhalten ausschließlich mit dem Mannheimer Familienpass Zugang zum Freibad. Gültig sind sowohl die Pässe für Frei- als auch für Hallenbäder.

Info: Weitere Infos gibt es online: www.schwimmen-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.06.2020