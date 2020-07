Freie Bahn für Maskenmuffel?

Seit Wochen gehört das Tragen von Masken in Einkaufsmärkten, in Straßenbahnen und Bussen zum Alltag. Während zuletzt heftig über die Maskenpflicht im Einzelhandel diskutiert wurde, geriet aus dem Blick, dass manche Fahrgäste im Öffentlichen Nahverkehr die Regeln offenbar auf die leichte Schulter nehmen. „In Straßenbahnen und Bussen fällt mir auf, dass vor allem Männer keine Maske tragen“, sagt die 65 Jahre alte Britt Neuhaus.

Meist spreche sie dann die unmaskierten Fahrgäste direkt an und ermahne sie freundlich. „Oft reagieren die Leute aber nur mit einem Schulterzucken oder trotzig“, schimpft die Mannheimerin. Für sie stellt das Virus nicht nur aufgrund ihres Alters eine Bedrohung dar. Die Rentnerin leidet unter Asthma, was von Forschern zumindest in der Anfangsphase der Pandemie als Risikofaktor gehandelt wurde.

Außerdem engagiert sich die frühere Mitarbeiterin der Deutschen Bahn in der Seniorenbetreuung und ist daher sehr darauf bedacht, eine Covid-19-Erkrankung zu vermeiden. Schließlich könnte sie das heimtückische Virus unwissentlich an betagte Menschen weitergeben. „Ich will wirklich nicht die Maskenpolizei sein, aber ehrlich gesagt erhalte ich von vielen Busfahrern gar keine Unterstützung“, kritisiert die rüstige Rentnerin. Von ihnen bekomme sie regelmäßig zu hören, man könne nichts tun, um die Regeln durchzusetzen.

Fahrgäste fühlen sich unwohl

Britt Neuhaus ist nur eine Stimme im Chor unzufriedener Fahrgäste. Wiederholt haben sich Leser des „MM“ gemeldet und beklagt, im Öffentlichen Nahverkehr werde der Infektionsschutz nicht immer ernst genommen: „Ich bin gerade in einem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs. Es heißt man soll Abstand halten, um das Virus einzudämmen, jedoch wird das in Bus und Bahn nicht eingehalten!!“, hatte etwa eine Leserin vor wenigen Tagen in einer E-Mail an diese Redaktion geschrieben. Und: „Die Menschen sitzen so gut wie aufeinander!“

Offenbar bestehe ein „viel zu geringes Bewusstsein“ für die Gefahren der Corona-Pandemie, hatte eine andere Leserin angemerkt. Vermutlich aber verfüge die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) als Betreiberin von Bussen und Bahnen nicht über ausreichend Personal, um Kontrolleure einzusetzen. „Diejenigen, die die Regeln beachten, fühlen sich derzeit in den Verkehrsmitteln des ÖPNV äußerst unwohl und gefährdet, haben aber meist keine Alternative.“

Die RNV hält dagegen: „Die überwiegende Mehrheit unserer Fahrgäste hält sich an die Mundschutzpflicht“, heißt es aus dem Unternehmen. Jedoch stellten die Fahrgäste einen gesellschaftlichen Querschnitt dar. So, wie auch in anderen Lebensbereichen gegen die Corona-Regelungen verstoßen werde, hielten sich auch im Öffentlichen Nahverkehr leider nicht alle an die Regeln, teilte Sprecher Moritz Feier auf Anfrage mit. „Wir haben in den letzten Wochen auch sehr intensiv, mit Plakaten, mit Maskenverteilaktionen, mit Infopersonal und auch online, auf die neuen Regelungen hingewiesen“, verteidigt der Sprecher das Unternehmen. Für Überwachung, Durchsetzung und Sanktionierung sei übrigens die Verkehrsgesellschaft gar nicht zuständig, sondern die Ordnungsbehörden. „Dies könnten wir auch schlicht nicht leisten“, so Feier. Wenn doch Menschen ohne Maske auffallen, bleibe nur, diese mit Durchsagen auf die Regel hinzuweisen und im Extremfall die Polizei zu rufen.

Aus Sicht von Britt Neuhaus gibt es zu wenig Durchsagen, mit denen schon vorsorglich auf die Maskenpflicht hingewiesen wird. Dabei könnte gerade das die Reisenden an die ungeliebte Regel erinnern, argumentiert die Rentnerin, die oftmals mehrere Busfahrten am Tag durch die Stadt unternimmt.

Ausnahmen bei der Maskenpflicht

Das Beispiel zeigt einmal mehr, wie kompliziert der Alltag in der Coronazeit geworden ist. Denn es gibt umgekehrt auch Personen, für die keine Maskenpflicht gilt, da sie etwa unter einer Atemwegserkrankung oder unter Panikattacken leiden.

Auch Menschen mit Sprachbehinderung können sich von der Pflicht befreien lassen, außerdem Begleitpersonen von Schwerhörigen. In der Praxis gestaltet sich auch das schwierig, wie etwa das Antidiskriminierungsbüro in Mannheim im Juni mitgeteilt hatte (wir berichteten). Demnach häufen sich Meldungen von Ratsuchenden, denen ohne Maske der Zutritt zu Geschäften oder Arztpraxen verweigert wird.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020