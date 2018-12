Freie Fahrt für Buslinie 67 auf Franklin

Der Bus fährt langsam an einer Baustelle vorbei - doch wo gestern auf Franklin bei einer Pressefahrt noch ein Graben auf der Straße klaffte, soll es ab Sonntag freie Fahrt für die neue Linie 67 geben, die in Form einer Acht im neuen Quartier und zum Bahnhof Käfertal fährt, wobei er auch an der Grundschule hält. Dies zu den Hauptverkehrszeiten im 20-Minuten-Takt, abends halbstündlich.

