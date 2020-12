Freie Klinikbetten sind knapp

Der Rettungsdienst hat immer häufiger Probleme, bei Notfällen Patienten schnell in das nächstgelegene Krankenhaus zu bringen. Viele Intensivbetten sind nämlich mit Corona-Patienten belegt. Darüber informierte Christoph Scherer, einer der Geschäftsführer der Integrierten Leitstelle Mannheim, den Sicherheitsausschuss des Gemeinderats.

„Wir stellen fest, dass immer mehr Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen, dass wir nicht sofort ein freies Bett finden – das hat im Dezember deutlich zugenommen“, sagte Scherer.

Engpass bei Krankentransport

Die neue Integrierte Leitstelle Mannheim für Feuerwehr und Rettungsdienst auf der Hauptfeuerwache Neckarau war am 1. April in Betrieb gegangen. Bis Ende November wurden dort 127 000 Anrufe, davon 62 000 Notrufe, entgegengenommen. Zuvor steuerte die Leitstelle in Ladenburg Notarzt und Rettungswagen in Mannheim. Dort werden aber weiter die Krankentransporte – sprich ohne Blaulicht – disponiert.

Das führt, wie Scherer auf Nachfrage von Stadträtin Christina Eberle (Grüne) einräumte, manchmal zu Schwierigkeiten: „Es gibt regelmäßig das Problem, dass sie keinen Wagen haben, den sie uns zur Verfügung stellen können“. Detaillierte Zahlen habe er zwar derzeit nicht, aber wenn es zu Personalausfällen wegen Corona käme, würden einige Krankentransportwagen eben nicht besetzt. Zudem gebe es eine, so Scherer, „Mehrinanspruchnahme“.

So müssten inzwischen etwa Dialysefahrten, wenn der Patient Corona habe, statt mit Taxen mit Krankentransportwagen durchgeführt werden. Ob Rettungswagen oder Krankenwagen – viel Zeit braucht man auch für die Desinfektion eines Fahrzeugs, in dem ein infizierter Patient gefahren wurde. Die Stadt schlug deshalb vor, ein zentrales Desinfektionszentrum zu schaffen. Das habe aber der Bereichsausschuss, in dem Krankenkassen und Rettungsorganisationen entscheiden, „nicht gewollt“, so Erster Bürgermeister Christian Specht.

Seit Oktober direkt neben der Leitstelle ansässig ist eine von zwei baden-württembergischen Telefonzentralen der Kassenärztlichen Vereinigung. Hier werden unter der Rufnummer 116 117 medizinische Fragen, die keine Notfälle sind, beantwortet. „Genau darauf haben wir damals die Leitstelle schon beim Bau der Feuerwache ausgelegt, das bewährt sich jetzt“, freute sich Specht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020