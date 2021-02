Freie Piste auch bei Eis und Schnee

Überall Schneetreiben und Eis – nur in Mannheim nicht. Zwei Geschäftsreiseflugzeuge wollten in dieser Woche morgens eigentlich auf anderen Plätzen in der Region ankommen. Tatsächlich gelandet sind sie dann um 8 Uhr und um 9 Uhr in Neuostheim. Möglich gemacht hat das ein neuartiges Glatteisfrühwarnsystem, das auch bei heftigem Winterwetter auf dem Rhein-Neckar-Flugplatz für eine freie Landebahn sorgt.

„Das hilft uns ungemein, wir sind da ganz glücklich“, lobt Andreas Münch, Betriebsmeister und Abteilungsleiter Technik, das System. Es besteht aus vier in die Landebahn integrierten Bodensonden, von denen zwei aktiv und zwei als Ausfallreserve verlegt sind. Sie befinden sich mitten auf der 1100 Meter langen Asphaltpiste und messen die Temperatur, die derzeit auf der Start- und Landebahn herrscht, sowie die Dicke eines Wasserfilms (bei Regen) oder von Schlamm, Schnee und Eis.

Zudem können sie erkennen, wie viel Enteisungsmittel sich noch auf der Fläche befindet und wie lange es noch wirkt. Ergänzt werden die Bodensoden mit atmosphärischen Sensoren sowie einem Gerät, das alle meteorologischen Daten registriert – Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Temperatur. Eine Schnittstelle zum Deutschen Wetterdienst (DWD) speist die Daten von 1200 Wetterstationen aus Deutschland ein. „Daraus berechnet uns das System mit einer Simulation genau, wie die Temperatur fällt und wann die Bahn dann vereist – mit genügend Vorlauf, um reagieren zu können“, erklärt Münch.

Das System schickt die Vorwarnung direkt auf die Computer der Flugsicherung im Tower sowie aller zuständigen Mitarbeiter, zudem mit einer speziellen App auf alle Handys. „Damit können sich die Kollegen auch zu Hause rechtzeitig darauf einstellen, wann sie kommen und loslegen müssen“, so Münch.

Schließlich hat immer ein Teil der neun Mitarbeiter des Betriebsdienstes, die für Winterdienst wie Betankungen, Feuerwehr-Aufgaben und Reparaturen zuständig sind, ab 3 Uhr nachts Bereitschaft. Ab 6 Uhr morgens, so ist die Regel, muss die Start und Landebahn stets betriebsbereit sein – auch bei Winterwetter und Glätte.

„Ein gewaltiger Vorteil“

„Früher hatten wir nur eine Kamera, um die Piste im Auge zu behalten“, macht Reinhard Becker, der Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Flugplatz GmbH, den Unterschied deutlich. Heute könnten die Mitarbeiter sich von zu Hause ins Computersystem einloggen oder per Handy alarmiert werden – sie würden in jedem Fall rechtzeitig alarmiert. „Ein gutes Frühwarnsystem und damit ein gewaltiger Vorteil“, sagt Becker. Zudem helfe das 30 000 Euro teure System auch, die Enteisungsmittel genauer zu dosieren, denn die Sensoren zeigen an, welche Menge gebraucht wird.

Um die Landebahn stets schnee- und eisfrei zu halten, hat die Flugplatz-Mannschaft ein großes Kehrblasgerät. Es verfügt nicht nur über einen sehr breiten Schneeschieber, sondern zudem über eine Bürste und ein Hochdruckgebläse, um die gekehrte Fläche zu trocknen sowie von Restschnee zu reinigen. Hinzu kommt ein Traktor mit Schneepflug sowie ein kleineres Gerät für Fußwege und Fahrbahnen. Salz darf nicht gestreut werden, „wegen der Korrosionsgefahr“, wie Rainer Jakob, der Leiter der Flugplatzfeuerwehr, erläutert. Daher verwenden die Platzwarte Calciumchlorid. Ob die Bahn genutzt werden kann, testen sie mit einem Fahrzeug, an das ein spezieller Reifen montiert ist, der 140 Kilo Belastung – wie bei einem Flugzeug – simuliert. „Er testet den Reibungswiderstand“, erklärt Münch. „Surface Friction Tester“ nennt sich dieser Wagen.

Auch wenn der Flugverkehr wegen der Corona-Pandemie abgenommen hat – Langeweile hat das Flugplatz-Team nicht. „Der Frachtverkehr hat sogar zugenommen“, beobachtet Jakob. Charter-, Geschäftsreise- und Sportflieger starten unverändert. Weil die Linien der Rhein-Neckar-Air in die Metropolen Hamburg und Berlin aufgrund geringer Nachfrage ausgesetzt sind und Starts auf die Nordseeinsel Sylt erst wieder ab April erfolgen, heben aber weniger Maschinen ab. „Um etwa 20 Prozent“, so schätzt Becker, sei der Verkehr in Neuostheim zurückgegangen. Dagegen nahm am Frankfurter Flughafen der Passagierverkehr um 80 Prozent ab, am Bodensee-Airport Friedrichshafen um 75 Prozent. „Im Vergleich dazu stehen wir noch gut da“, so Becker.

