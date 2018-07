Freie Plätze bei Freizeiten

Anzeige

Das Diakonische Werk Mannheim bietet in diesem Jahr verschiedene Freizeiten an. Eine dieser Reisen führt Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren vom Dienstag, 7. August, bis Freitag, 20. August, in die Gemeinde Borgwedel in Schleswig-Holstein.

Jugendliche zwischen zwölf und 14 Jahren können von Donnerstag, 26. Juli, bis Mittwoch, 8. August, ebenfalls einen Abstecher nach Schleswig-Holstein machen. In diesem Fall allerdings in die Stadt Wyk auf der nordfriesischen Insel Föhr. Die älteren Mädchen und Jungs zwischen 14 und 16 Jahren können wiederum von Mittwoch, 8. August, bis Dienstag, 21. August, bayrische Luft in Lindau am Bodensee schnuppern.

Alle Sommerferienangebote beinhalten die Fahrt in einem Fernreisebus, Übernachtung mit Vollpension, Versicherung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie eine altersgerechte Betreuung durch ein geschultes Team.