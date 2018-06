Freie Plätze bei Singwochenende

Anzeige

Das Katholische Bezirkskantorat Mannheim/Weinheim erweitert mit einem Kindersingwochenende sein Angebot für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Von Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni, wird in der Pfarrei Heilig Geist ein Musical einstudiert. Dieses Mal ist es das Werk für Kinder „Eine neue Welt“ von Lena Reuter. Es wird nicht nur gesungen und geprobt, sondern auch drei Aufführungen geben: am 24. Juni, am 4. Juli und am 30. September. Das Einstudieren des Kindermusicals nimmt einen großen Raum am Wochenende ein. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Kind 10 Euro. Mit der Anmeldung ist die Teilnahme an weiteren Proben und Aufführungen verpflichtend. Information gibt es beim Katholische Bezirkskantorat telefonisch unter 0621/15 31 18 oder per E-Mail an niehues@kath-bk-ma.de. red