Freie Termine oft Mangelware

Jeden Morgen wiederholt sich das Spiel: Um 8 Uhr stehen viele Mannheimer mit Dokumenten in der Hand vor den Büros der Bürgerservices. Doch viele von ihnen kommen nicht hinein: „Nur wer einen Termin hat, darf reinkommen“, erklärt ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma den Wartenden vor der Tür des Innenstadt-Bürgerservice in K 7 und verweigert den meisten den Zutritt. Ein Mann reagiert verärgert. „Woher soll ich denn wissen, dass ich einen Termin brauche? Ich habe mir extra freigenommen für heute Morgen.“

Auch Andreas Senges wird der Zutritt verweigert. Er will ein Auto anmelden, dass er dazu neuerdings erst einen Termin vereinbaren muss, weiß er nicht. Bürger mit bestätigten Terminen kommen an den Türstehern vorbei - und das auch nur wenige Minuten zuvor. Die Maßnahmen sind mit dem Lockdown am 13. März notwendig geworden. Denn die Verordnungen und Einschränkungen zur Begrenzung der Corona-Pandemie gelten nicht nur im Supermarkt oder im Restaurant, sondern auch bei Behördengängen. Weil nicht in allen Amtsstuben die Schutz- und Hygienevorschriften eingehalten werden konnten, mussten einige Bürgerservice-Standorte geschlossen bleiben. Termine sollen Menschenansammlungen durch Wartezeiten vermeiden.

Vier Wochen im voraus kann man sich anmelden. Doch ganz so einfach wie das klingt, ist das nicht. Jutta F., die ihren kompletten Namen nicht in den Medien lesen möchte, berichtet: „Ich wollte online einen Termin vereinbaren zur Anmeldung für die Führerscheinprüfung - aber ich habe keinen bekommen.“

Um zugelassen zu werden, muss sie mit ihren Dokumenten ins Bürgerbüro. Tagelang füllte Jutta F. auf der städtischen Webseite immer wieder das Formular aus - und immer wieder erhielt sie vom System dieselbe automatisierte Antwort: „Derzeit sind leider keine Termine verfügbar. Bitte probieren Sie es in den kommenden Tagen erneut.“ Im Kalender neben dem Text konnte sie bis Mitte Juli keinen einzigen freien Termin finden. „Weil ich online keinen Termin bekommen habe, war ich heute drei Stunden am Telefon“, berichtet sie von ihren weiteren Versuchen: „Ich habe niemanden ans Telefon bekommen.“

Ähnliche Erfahrungen hat auch Andreas Senges in der ersten Junihälfte gemacht: Über Tage hinweg bekam er online keinen Termin. Nach unzähligen Versuchen hatte er dann doch Glück: „Ich hatte plötzlich ein rotes Kästchen im Kalender“, erinnert er sich. Doch die Freude währte nur kurz: „Der Termin war erst Anfang Juli, das bedeutete: drei Wochen Wartezeit.“ Das Fahrzeug aber hätte er wegen geltender Corona-Einschränkungen dringend benötigt, es wurde extra deswegen angeschafft. Und dann drei Wochen warten: „Das geht nicht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.“

Der Stadt geht es um Infektionsschutz und Sicherheit für Bürger und Mitarbeiter. „Aktuell stehen zehn Mitarbeitende aufgrund von Vorerkrankungen nicht für die Sachbearbeitung im Kundenkontakt zur Verfügung“, teilt das Rathaus auf „MM“-Anfrage mit. Parallel zu den Einschränkungen kommt zudem eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Bürgerdiensten hinzu: Aufgrund der zunehmenden Lockerungen und der Rückkehr zum Alltag würden nun alle Behördengänge nachgeholt, die während der Beschränkungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden seien. So wurden alleine für die vorherige Woche in den vier geöffneten Bürgerservices 4499 Termine vergeben.

Fehlende Absagen

„In Anbetracht der Situation sehen wir uns gut aufgestellt“, teilt die Stadt mit, „alle zur Verfügung stehenden Personalressourcen sind an den aktuell vier geöffneten Standorten gebündelt.“ Aber: „So lange Kontaktverbote und Abstandsgebote bestehen, ist mit Engpässen zu rechnen.“ Ein weiterer Grund für die Engpässe seien auch die Bürger selbst: Von den 4499 vergebenen Terminen seien in der genannten Woche rund zwölf Prozent nicht wahrgenommen worden: „Insgesamt 540 Termine konnten nicht stattfinden, weil keiner erschienen ist.“ Auf der Website für die Terminvergabe gibt es sogar eine Absagefunktion. Und sobald der erhöhte Nachfragebedarf befriedigt ist, sollen auch kurzfristig wieder Termine vergeben werden. Mit zwölf neuen Mitarbeitern soll der Bürgerservice schon bald personell wieder aufgestockt werden. Inzwischen sind zudem die Standorte auf der Vogelstang und auf der Rheinau wieder geöffnet.

Jutta F. wird das nicht helfen: Ihren Führerscheinantrag kann sie ausschließlich in K 7 stellen. Andreas Senges hat den Anmeldetermin für sein Auto im Juli auf der Rheinau abgesagt. „Ich habe einen Zulassungsservice beauftragt, und innerhalb von 24 Stunden war mein Wagen angemeldet.“

