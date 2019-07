Freie Träger schaffen 50 Plätze

Der Bedarf von Grundschulkindern an Betreuungsplätzen wächst. Dem trägt die Stadt mit der Einrichtung neuer Gruppen Rechnung, die von freien Trägern betrieben und der Verwaltung finanziert werden. So beschloss der Bildungsausschuss in seiner letzten Sitzung in alter Zusammensetzung, dass die Elterninitiative Sterntaler zehn Plätze mehr bekommt. Relevant ist das für Kinder der Neckarschule, zwölf betroffene Eltern suchen noch einen Betreuungsplatz.

An der Pfingstbergschule stehen noch 16 Kinder auf Vormerklisten. Deshalb kann die Caritas jetzt eine weitere Gruppe mit 20 Plätzen einrichten. Mit den 30 neuen Betreuungsmöglichkeiten zeigt die Gesamtzahl der Plätze bei freien Trägern auf 1215 in 65 Gruppen.

In Feudenheim suchten Mitte Mai noch 25 Schüler der Brüder-Grimm-Schule nach einem Betreuungsplatz im Hort, an der Schule oder in Betreuungseinrichtungen der Diakonie und InFamilia. Um noch rechtzeitig zum Start des Schuljahrs ein Angebot machen zu können, richtet InFamilia eine Schulkindbetreuung „auf der Wiese“ in Angliederung an den Wiesenkindergarten im Landschaftsschutzgebiet in der Theodor-Storm-Straße ein. Geplant sind dort 20 Plätze. Die abschließende Entscheidung über diese Maßnahme trifft der Gemeinderat am Dienstag, dann schon in neuer Zusammensetzung. bhr

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019