Wie war das möglich im Land der Reformation und Aufklärung? Wie konnte so etwas geschehen im Land der Dichter und Denker: verheerende Weltkriege, die von deutschem Boden ausgingen; Vernichtung von sechs Millionen Juden? Ähnliche Fragen stellte sich nach all den Katastrophen der litauisch-französische Philosoph Emmanuel Levinas. Und er kommt zu dem Ergebnis: Unser Denken war zwar humanistisch, aber es war und ist nicht human genug.

Ethik und Wertordnung gingen zu sehr vom individuellen Subjekt aus oder waren meist nur abstrakt formuliert. Levinas dagegen entwirft eine Ethik, die prinzipiell vom Anderen ausgeht: Erst die Begegnung mit dem anderen Menschen, der – wie wir selbst – als der unbedingt andere und unverfügbare gesehen werden will, bietet uns den ursprünglichen Sinn von Menschsein überhaupt. Selbstverwirklichung ohne Solidarität und ohne Verantwortung für andere führt in eine Sackgasse.

Die konkrete Erfahrung individueller Freiheit des Menschen vollzieht sich in der Spannung vom Anderen antwortend her. Deshalb ist Verantwortung für Emmanuel Levinas geradezu die individualisierte Form von Freiheit. Das ist die Freiheit, die ich meine.

Egozentrische Ziele

Ich lebe sehr gerne in unserer liberalen, offenen, rechtsstaatlichen Gesellschaft, die nicht nur den Einzelnen sich entfalten lässt und ihn schützt. Sie dürfte auch die ehrlichste sein: Keine Friedhofsruhe legt sich bleiern über sie. Freiheit bringt Leben zum Leben: bunt, manchmal schrill und schreiend, oftmals leider auch verletzend. In diesen Tagen und seit Corona noch mehr, schwirrt der Freiheitsbegriff unzählig oft durch engagiert geführte Diskussionen: Meinungsfreiheit, künstlerische Freiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, oft gepaart mit Rechten auf dies und jenes, zum Beispiel auf körperliche Unversehrtheit, wenn es um verpflichtende Testungen geht.

Die Einschränkung in unserem Grundgesetz, dass alle Freiheiten zu garantieren sind, soweit nicht die Rechte anderer verletzt wird, ist dagegen weniger bewusst. Wenn beim sogenannten „Fest der Freiheit“ in Berlin Journalistinnen angepöbelt und beleidigt werden, wenn auf dieser Kundgebung für einen Politiker die Todesstrafe gefordert wird und wenn sich Polizei und Hilfskräfte wüsten Beschimpfungen und tätlichen Angriffen ausgesetzt sehen, dann ist hier der Rechtsstaat gefordert. Die Freiheit vom „Fest der Freiheit“ ist nicht die Freiheit, die ich meine.

Wir müssen in unserem Autonomie- und Freiheitsrausch schon aufpassen, dass sich unter Etiketten hehrer Werte und Rechte nicht egozentrische Ziele tarnen. Nach Levinas: Menschliches Handeln, das nicht gleichberechtigt die Rechte des jeweils Anderen respektiert, kann nicht human genannt werden. Wie ein Echo antwortet in unseren Tagen der koreanische Philosoph Byung-Chul Han auf Levinas mit seiner Gesellschaftsanalyse „Die Austreibung des Anderen“. Für ihn ist die Zeit, in der es den Anderen gibt, vorbei. Der Terror des Gleichen erfasst heute alle Lebensbereiche. Man sucht nach Erlebnissen und Erregungen, in denen man sich immer gleichbleiben kann. Eigentlich nur folgerichtig, wenn in dieser Auffassung von Gesellschaft und Leben auch Gott als der ganz Andere keinen Platz mehr hat.

Pater Werner Holter, Seelsorger im Joseph-Bauer-Haus und in der Citypastoral Mannheim