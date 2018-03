„Freiheit für Fortgeschrittene“

Anzeige

So gebe es in unserer Gesellschaft heute ja durchaus Tendenzen, dass Selbstverpflichtungen quasi religiöse Züge bekämen, etwa in Hinblick auf Sport oder Ernährung. Selbst asketische Strömungen gebe es, Ralph Hartmann erkennt darin „viel Suche nach Sinnzusammenhängen“, in die sich der Einzelne einordnen wolle. Sinnzusammenhänge, die will auch das christliche Fasten herstellen.

„Es geht darum, einen Unterschied zu machen“, sagt der Pfarrer. Das ganze Jahr ohne Veränderung und Besonderheiten, das wäre nicht wirklich menschlich. Die Fastenzeit, in der evangelischen Kirche auch Passionszeit genannt, erinnert etwa an das Fasten Jesu in der Wüste und dient als Vorbereitung auf Ostern. Dadurch, dass Menschen sich selbst an der Fastenzeit beteiligten, könnten sie „das christliche Narrativ“ miterleben, sagt Hartmann, die verbindende christliche Geschichte.

Denn darum geht es Hartmann schließlich: Nicht nur das Fasten als modernen Lifestyle, den Trend gebe es ja durchaus, sondern als religiöse Handlung, als Teil eines christlichen Jahresablaufes. Und auch innerhalb der Kirche sieht Hartmann Fasten als eine Bewegung, die zunimmt.

Die Fastenzeit hat Ralph Hartmann als etwas Positives erlebt, der Verzicht auf das tägliche Autofahren hat ihn ruhiger werden lassen. „Das hat auch etwas Gutes, mal nicht selbst am Steuer zu sitzen, sondern mitzufahren, mal nicht alles selbst zu lenken.“ Er denkt an die Fahrt mit der Bahn in die Berge, die Langlaufski im Gepäck. „Das war schon umständlich, aber es hat geklappt. Und wir wollen es wieder machen.“

Das ist vielleicht auch der größte Unterschied zwischen dem Klimafasten und dem Verzicht auf bestimmtes Essen oder Trinken – etwa auf Alkohol. Er verspüre jetzt keine besondere Lust auf das, auf was er verzichtet habe, sagt Ralph Hartmann. Im Gegenteil. In den nächsten Bergurlaub möchte er wieder mit der Bahn fahren. Und über ein eigenes E-Bike denke er auch nach.

