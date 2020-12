Freilaufender Hund verursacht Unfall - Halter flüchtet

Mannheim.Ein freilaufender weißer Hund ist am Freitagabend in Mannheim-Lindenhof auf die Meerwiesenstraße gelaufen und hat einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Hund zwar in menschlicher Begleitung, jedoch nicht an der Leine, sodass er die Straße betrat und mit einem Auto zusammenstieß. Der 30-jährige Fahrer hatte zwar gebremst, konnte den Unfall jedoch nicht verhindern. Völlig unbeirrt setzte der kniehohe, weiße Hund allerdings seinen Weg fort - und auch sein Halter, der sich nicht um den entstandenen Sachschaden von 1000 Euro kümmerte. Die Polizei konnte weder Mensch noch Hund ausfindig machen. Hinweise zu dem Unfall gegen 19 Uhr an 0621 833970.

