Freilichtbühne zeigt „Ein Käfig voller Narren“

Anzeige

„Ein Käfig voller Narren“, ein absolutes Kultstück, das auch als Film und Musical Erfolge feierte, ist auf der Freilichbühne in der Gartenstadt zu sehen. Seit über 20 Jahren sind Georges, der Besitzer des Nachtclubs „La Cage aux Folles“, und seine große Liebe Albin, der Star der Show, ein Paar. Georges Sohn Laurent, aus einem einzigen Seitensprung mit einer Frau entstanden, will nun heiraten. Seine Verlobte Muriel stammt allerdings aus einer erzkonservativen Familie. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Der „MM“ verlost für die Vorstellung am Samstag, 28 Juli, um 20 Uhr, dreimal zwei Tickets. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Freilichtbühne“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Weitere Tickets (Erwachsene 17 Euro, Kinder 10€ Euro) unter Telefon 0621-7628100 oder E-Mail tickets@flbmannheim.de tan