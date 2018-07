Freisitze fürs Stadtbild

Das Café Brue hat Tische und Bänke auf einer Hotel-Zufahrt aufgestellt, die dafür überbaut wurde. Iva und Luka Cvilinder werden von Florian Böhm bedient. © Blüthner

Mannheim.Es ist heiß, besonders in der Sonne. Viele Gäste suchen sich darum lieber einen Platz im Schatten - von den neuen Sitzplätzen direkt an der Straße bleiben einige leer. Und doch sind die Gastronomen zufrieden: „Besonders am Wochenende und bei unserer Live-Musik-Reihe ist es voll hier“, sagt Giuseppe Stabile, Abteilungsleiter des Café Brue in Q 6/Q 7. „Es ist einfach wichtig, auch draußen

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3748 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.07.2018