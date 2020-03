Freitagsgebet in Moscheen abgesagt

Die verwaiste Yavuz Sultan Selim Moschee am Luisenring. © Dieter Leder

Mikail Kibar legt zur Begrüßung die Hand auf sein Herz und macht eine leichte Verbeugung: „Das ist eine traditionelle osmanische Begrüßung“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Moscheevereins und der Türkisch-Islamischen Gemeinde. Diese altehrwürdige Begrüßungsform ist dem Coronavirus geschuldet, zur Begrüßung reicht er auch keinen traditionellen Tee, sondern Desinfektionsmittel. Es ist Freitagmittag, Kibar steht allein in der Yavuz Sultan Selim Moschee am Luisenring: „Normalerweise haben wir jetzt hier 800 bis 900 Menschen beim Freitagsgebet, doch um das Risiko zu minimieren, haben wir die Moschee komplett geschlossen.“

„Wir haben schnell reagiert“, so Kibar. Schon am Freitag voriger Woche fiel das große Gebet aus, obwohl es da rechtlich noch hätte stattfinden dürfen: „Wir wollten unsere Mitbürger schützen. Denn am gefährdetsten sind ausgerechnet die Älteren, jene, die beten wollen.“ Doch die Gesundheit und die Unversehrtheit stehen an erster Stelle, „es ist das höchste Gut, es ist vom Propheten so festgelegt.“

Gemeinschaft rückt zusammen

Kibar zitiert eine Hadis, eine Aussage des Propheten, die es den Gläubigen verbietet dorthin zu reisen, wo es Krankheiten gibt oder von dort gar wegzugehen. „Theologisch gesehen war es damit kein Problem, das Freitagsgebet in der Moschee zu streichen. Die Gläubigen haben das sofort verstanden.“ Zumal das Freitagsgebet das normale Mittagsgebet der Muslime ist, „der einzige Unterschied zu dem Mittagsgebet am Donnerstag oder am Samstag ist, dass wir freitags in der Gemeinschaft beten. Die Muslime beten nun freitags allein zu Hause. Das funktioniert ganz gut“, berichtet Kibar.

Aber auch, wenn die Muslime nicht mehr in der Gemeinschaft beten dürfen, „rückt die Gesellschaft zusammen“, erklärt er: „Wir haben schon früh mit Hygienetipps in der Moschee die Leute sensibilisiert, es gibt viele Hilfsangebote, die muslimische Jugend ist sehr engagiert und ganz gut mit dabei. Die DITIB-Jugend hat ihre Hilfe angeboten für die, die Hilfe brauchen.“ Mit der geschlossenen Moschee fällt dort auch der Moscheeunterricht für die Kinder aus, allerdings haben die fünf Imame und ihre Helfer den Unterricht für die Kinder auf online umgestellt: Per Internet-Videokonferenz werde nun weiter unterrichtet, auch die Hausaufgaben würden kontrolliert. Auch die Treffen und Veranstaltungen des Forum Islam für die Jugendlichen finden nicht mehr in der Moschee, sondern ebenfalls per App online statt. „Wir hätten heute hier in der Moschee eine Veranstaltung mit 100 Jugendlichen zum Thema Nachbarschaft und Gottvertrauen gehabt, die gibt es jetzt online.“

„Es ist im Moment schwierig zu planen, wie es weitergeht und was noch alles kommt“, so Kibar. In kleineren Mannheimer Moscheen gibt es bereits einen Einkaufsservice, der unter einer zentralen Telefonnummer erreichbar ist. Auch in der Yavuz Sultan Selim Moschee wird es so etwas vielleicht bald geben. Wie sie das umsetzen wollen, wissen sie aber noch nicht. „Wir sind eine sehr große Gemeinschaft hier, da brauchen wir gute Strukturen und viele Helfer.“

