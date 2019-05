Freiwillige erstellen neue Landkarten

Um nicht oder schlecht erfasste Gebiete auf Landkarten festzuhalten, treffen sich Freiwillige am Dienstag, 28. Mai, und Donnerstag, 27. Juni, zu einem sogenannten Mapathon. Dabei werden Details am Computer in Karten eingetragen, die dann öffentlich zugänglich sind. Bei dem Projekt der Abendakademie bilden die Teilnehmer dazu Zweierteams mit Migranten. Die Volkshochschule will so stereotypisches Denken verhindern. Außerdem beteiligen sich zehn Studenten der Fakultät Sozialwesen an der Hochschule Mannheim an den Mapathons. Sie wollen das Projekt wissenschaftlich begleiten. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse nötig. Die Karten stehen auch Hilfsorganisationen wie „Ärzte ohne Grenzen“ zur Verfügung. df

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019