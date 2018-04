Freizeitspaß für die gesamte Familie

Anzeige

Zwei Tage braucht auch Karlheinz Heine mit seinen Arbeitern, um das Fahrgeschäft „Happy Family“ zu errichten. Harry Hansla stammt aus einer alten Schaustellerfamilie, bei der Gruseln im Vordergrund steht. In der Geisterbahn „Scary House“ wird mittags extra eine abgespeckte Variante gezeigt: „Wir wollen ja nicht, dass hier Kinder weinend aus der Bahn aussteigen. Es soll Spaß machen. Abends legen wir dann noch einen Zahn zu und zeigen Erwachsenen den Schauer“, freut sich Harry Hansla aus Oldenburg, dessen Familie schon seit über 50 Jahren jeden Sommer von Platz zu Platz zieht. Das ganze Spektakel kann von einem Riesenrad mit geschlossenen Gondeln aus einer Höhe von 48 Metern betrachtet werden. Am morgigen Samstag eröffnet Bürgermeister Michael Grötsch die Mess um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich im Festzelt. Zuvor, ab 13.30 Uhr, geht es in einem Festzug durch die Innenstadt, angeführt von den „Newwlfezza“.

Feuerwerke zünden auf dem Platz

Mit vielen Sonderangeboten wollen die Schausteller Besucher aus der gesamten Region anlocken. So erhalten Inhaber einer Tageskarte an vielen Fahrgeschäften einen Gutschein über 2,50 Euro. An den Freitagen 4. und 11. Mai werden Feuerwerke gezündet. „Zum ersten Mal steigen die Raketen mitten auf dem Platz in den Abendhimmel“, so Sprengel. Damit sollen alle Besucher dieses Spektakel miterleben können. Am Donnerstag, 3. Mai, und am Mittwoch, 9. Mai, locken die Fahrgeschäfte mit halben Preisen. Wem der Trubel zuviel wird, der kann in der Ruhezone an der Waldhofstraße ein ruhiges Plätzchen finden.

