Freizeittipps für Singles „50 plus“

Psychotherapeutin Ulrike Thomas hat 20 Mannheimerinnen jenseits der Siebzig in Wort und Bild porträtiert und ihrem Buch mit dem bewusst provozierenden Titel „Alte Schachteln“ ein trotziges „Na und!“ entgegengesetzt. Jetzt bietet sie in der Abendakademie einen Kurs für „Singles 50 plus“ an – Motto: „Hilfe, mir fällt die Decke auf den Kopf!“ Thomas kündigt an: „Gemeinsam und in Kleingruppen suchen und finden wir individuelle Möglichkeiten, uns als Singles einzubringen.“ Vier Abende ab Mittwoch, 21. Oktober, von 18 bis 20.15 Uhr in U 1, 16-19 (Raum 417), Gebühr 45 Euro. Anmeldung bei der Abendakademie. wam

