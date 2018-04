Fremdsprache Deutsch immer beliebter

Anzeige

Deutsch lernen wird immer populärer: Weltweit mühen sich derzeit rund 15 Millionen Menschen mit der Grammatik und den Vokabeln ab. In vielen Ländern wird Deutsch als Fremdsprache auch an öffentlichen Schulen, Universitäten und anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen gelehrt. Vor allem die Sprachschüler aus mittel- und osteuropäischen Ländern machen Deutsch zu einer der meistgelernten Sprachen der Europäischen Union. Darauf wies gestern Matthias Jung, Vorstandsvorsitzender des Fachverbandes Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, hin. Noch bis zum Samstag treffen sich rund 450 Experten aus Wissenschaft und Praxis auf der 45. Jahrestagung des Verbandes im Mannheimer Schloss, um über neue Ansätze und Methoden bei der Vermittlung des Deutschen zu diskutieren. Ein „Treffpunkt für die ganze Szene“, die sich sonst in ihrer Gesamtheit selten sieht, so Jung. Und auch ein „Ausdruck der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland“.

Zwar lernten sehr viel mehr Menschen im Ausland als im Inland (geschätzt: etwa eine Million) die deutsche Sprache, sagte Hans-Joachim Althaus, Geschäftsführer der Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung in Bochum. Derzeit werde aber die Diskussion von der Flüchtlingsfrage stark überlagert. Einen Schwerpunkt der Tagung bildet deshalb die Frage, wie es am besten gelingen kann, Flüchtlinge in angemessen kurzer Zeit auf ein ausreichendes Sprachniveau zu bringen, damit sie hierzulande einen Beruf ergreifen oder auch ein Studium absolvieren können.

Fachverband Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (FaDaF) Der Fachverband Deutsch als Fremd- und Zweitsprache e.V. ist eine gemeinnützige Interessenvertretung aller in Forschung und Lehre in den Bereichen Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zeitsprache Tätigen. Der FaDaF hat sich zum Ziel gesetzt, das Erlernen der deutschen Sprache und dadurch interkulturelle Begegnungen zu fördern. Dabei tritt er „in besonderem Maße für das Verstehen fremder Kulturen“ ein. Ein weiteres Ziel besteht in der sprachlichen Förderung des Studiums von Ausländern in Deutschland. Er arbeitet mit zahlreichen öffentlichen Institutionen wie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) oder der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zusammen und führt die Fachaufsicht über die DSH, die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Dem Fachverband gehören rund 800 Mitglieder an. An seiner 45. Jahrestagung, die in diesem Jahr im Mannheimer Schloss stattfindet und noch bis morgen dauert, nehmen etwa 450 Teilnehmer aus rund 100 Ländern teil.

Für die Migranten hat etwa das Goethe-Institut den Deutschtest für Zuwanderer entwickelt. Mit dem angestrebten Niveau B1 weisen die Teilnehmer nach, dass sie auf der unteren Stufe des Bereichs „Selbstständige Sprachverwendung“ sprachliche Probleme des Alltags flexibel bewältigen können.