Fressgasse teils gesperrt

Ein Teil der Fressgasse ist an diesem Samstag, 21. September, voll gesperrt. Betroffen ist nach Angaben der Stadtverwaltung der Bereich zwischen P 3/Q 3 und P 1/Q 1, und zwar im Zeitraum von 11 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr. Die Parkhäuser Q 6/Q 7 und R 5 sind den Angaben zufolge jederzeit über die Fressgasse erreichbar. Es sei aber mit Behinderungen zu rechnen. Grund für die Sperrung ist der „World Parking Day“ in diesem Bereich – ein Aktionstag, bei dem Parkplätze im öffentlichen Straßenraum für einen Tag modellhaft umgewidmet und anders genutzt werden. In Mannheim beteiligen sich zahlreiche Akteure an der Aktion. imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019