Freude hier, Enttäuschung dort

Peter Kurz (Mitte) bespricht sich mit den Fraktionsvorsitzenden. © Pressefotoagentur Thomas Tröste

Der Marathon geht um kurz nach 21 Uhr am Dienstagabend zu Ende. Der Haushalt ist verabschiedet, auch wenn CDU, AfD und FDP dagegen stimmten. Die Reaktionen der Fraktionen zu den Beratungen:

Grüne: Insgesamt seien sie mehr als zufrieden, sagt Melis Sekmen, Vorsitzende der größten Fraktion des Mannheimer Gemeinderats – der Grünen. „Auch wenn besonders am Ende die Verhandlungen nicht einfach waren: Wir Grüne haben mit unseren Anträgen in den Bereichen Klimaschutz, Verkehrswende und Chancengerechtigkeit sehr wichtige Akzente gesetzt und sind die Klimaoffensive entschlossen angegangen“, so Sekmen. Die Stärkung der Klimaschutzagentur, ein Klimaschutzaktionsplan, die Mittel für Fuß- und Fahrradinfrastruktur sind nur ein paar Punkte, die Sekmen nennt. „Die Innenstadt soll in Zukunft den Menschen und nicht mehr nur den Autos gehören“, sagt sie.

SPD: „Gute Aussichten für Mannheim“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer. „Wir machen Mannheim lebenswert, gerecht und weltoffen.“ Dieser Haushalt stelle die Weichen für eine „gute soziale Zukunft für alle“ – und damit auch für gute Aussichten bis zur Bundesgartenschau 2023. Erfolge sieht er etwa bei Kita-Plätzen, Jugendtreffs, bezahlbarem Wohnen oder dem Ausbau der Rad- und Fußwege. Die Stadtteile seien gestärkt, etwa durch zusätzliche Mittel für Luzenberg, Gartenstadt, Wallstadt, Feudenheim, Sandhofen, Neckarau. Auch die Ausweitung des Kommunalen Ordnungsdienstes in den Stadtteilen oder die Mittel für die Freie Kulturszene und den Sport hebt er hervor.

CDU: Dem ursprünglichen Etatentwurf hätte seine Partei zugestimmt, sagt CDU-Fraktionschef Claudius Kranz. Nun allerdings habe die grün-rot-rote Mehrheit so viele zusätzliche Ausgaben beschlossen, dass sich ein Ja nicht mehr vertreten lasse. Der Haushalt sei nun derart „auf Kante genäht“, dass es im kommenden Jahr keinerlei Spielräume mehr gebe. Das sei insbesondere angesichts des enormen Kostenrisikos, das vom Klinikum für die städtischen Finanzen ausgehe, unverantwortlich.

ML/MfM: Es seien wesentliche Punkte des Programms seiner Fraktion verabschiedet worden, sagt der Vorsitzende Achim Weizel. Dazu zähle die Stärkung des Ehrenamts, die Unterstützung von Feuerwehr, Senioren, Schülern und Kindern sowie die Sanierung von Geh- und Radwegen. Aber: „Mit der Verabschiedung der Hotelsteuer, dem Bodenfonds und der Solidaritätsabgabe der großen kulturellen Institute waren wir nicht einverstanden.“ Zufrieden sei man mit der Aufstockung im Bereich der Stadtreinigung. Auch das Plus für die Jugendarbeit sei ihnen ein „sehr wichtiges Anliegen“. Die Verhandlungen seien jedoch geprägt von den neuen Mehrheitsverhältnissen gewesen.

Li.Par.Tie: Fraktionsvorsitzender Thomas Trüper nennt den Bodenfonds als ganz wichtige Sache. Er begrüßt die klima- und umweltrelevante Entscheidungen der Beratungen, zudem die Einführung des Sozialtickets, den Ausbau der Schulsozialarbeit und Verbesserungen für freie Träger. Trüper würdigt auch die „gute Atmosphäre der Beratungen“. Der Grundkonsens für Demokratie im Gemeinderat sei nicht hundertprozentig, aber sehr groß.

AfD: Von den Etatberatungen zeigt sich Fraktionschef Bernd Siegholt enttäuscht. Selbst „völlig ideologiefreie“ Anträge seiner Partei – etwa ein Lückenschluss der Radwegeverbindung zwischen dem Mannheimer Norden und Lampertheim – seien niedergestimmt worden. „Und das nur, weil sie von uns kamen.“ Gegen die grün-rote-rote Mehrheit sei es für andere Parteien ohnehin kaum möglich gewesen, etwas zu bewirken. Das Verhältnis der vier AfDler zu anderen Stadträten sei „im Persönlichen gut, aber in der Masse sind sie furchtbar“.

FDP: Grundsätzlich freue sich die FDP, dass eine Vielzahl ihrer Anträge eine Mehrheit gefunden habe. Die Etatberatungen nennen die Stadträte Birgit Reinemund, Kathrin Kölbl und Volker Beisel aber eine Art „Wünsch-Dir-Was“-Politik, dominiert von Grün-Rot-Rot. „Was wir deutlich ablehnen sind die Beschlüsse zur Einführung einer Bettensteuer, der Verpackungsabgabe trotz des kommenden EU-Verbotes für Einwegverpackungen aus Plastik und die Verdoppelung der Parkgebühren in der Innenstadt.“ Insgesamt sei zu viel im konsumtiven Bereich draufgesattelt und zu einseitig bei Investitionen nachgesteuert worden. Die FDP könne den Doppelhaushalt „mit Bauchgrimmen“ mittragen, die Finanzplanung nicht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019