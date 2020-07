Freude über zusätzliche Finanzhilfe aus Stuttgart

Bevor die Stadträte am Dienstag im Hauptausschuss über die coronabedingte Finanzlücke im städtischen Haushalt diskutieren, gratuliert Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) seinem Kämmerer Christian Specht (CDU) noch zum Geburtstag. Specht ist am Montag 54 geworden, das passende Geschenk dazu hat ihm an jenem Tag vielleicht die Landesregierung gemacht.

Denn die brachte am Montagabend weitere Soforthilfen für die Kommunen auf den Weg. Die werden auch Mannheim über die bereits veranschlagten 86 Millionen Euro von Bund und Land hinaus nochmal weiter entlasten, wie Kurz betont. Auch wenn sich die Höhe noch nicht genau beziffern lässt.

So sollen die Kommunen zusätzliches Geld für die Erstattung von Kindergartengebühren und für Pandemiekosten wie den Kauf von Schutzausrüstung bekommen, dazu nochmal Geld aus dem Finanzausgleich sowie eine höhere Erstattung für kommunale Krankenhäuser fürs Freihalten von Betten. Konkrete Beträge für Mannheim sind noch nicht in den Nachtragshaushalt aufgenommen, den die Stadträte an diesem Nachmittag beraten. Auch weil für die zusätzlichen Landeshilfen noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag nötig ist.

Der Nachtragshaushalt sieht damit nach wie vor Folgendes vor: Die coronabedingten Einnahmeausfälle in einer Größenordnung von rund 200 Millionen Euro werden – nach Abzug der bislang veranschlagten 86 Millionen an Hilfe – über noch nicht genutztes Geld für geplante Investitionen (73 Millionen Euro) und einen Griff in die städtischen Rücklagen (53 Millionen Euro) ausgeglichen.

Umsetzung geplanter Projekte

Die geplanten Projekte für 2020 und 2021 sollen umgesetzt werden. Der Hauptausschuss stimmt diesem Vorschlag mit großer Mehrheit zu. FDP/Mittelstand für Mannheim und Freie Wähler/Mannheimer Liste enthalten sich. Die AfD stimmt dagegen. Alle drei Fraktionen sprechen sich für stärkere Einsparungen aus. Die endgültige Entscheidung trifft nächste Woche der Gemeinderat.

„Wenn es gut läuft“, sagt Kurz mit Blick auf die zu erwartenden zusätzlichen Landeshilfen, werde man den Griff in die finanziellen Rücklagen „in hohem Maß“ vermeiden können. Wie die „mittelfristige Strategie“ für die Stadtfinanzen aussieht, das wird sich dem Oberbürgermeister zufolge „in den kommenden Monaten“ zeigen. Kämmerer Specht betont, man müsse schauen, was die Steuerschätzung im September ergebe. Davon hänge ab, ob eine „verstärkte Haushaltsdisziplin“ notwendig sei und man Investitionen „an die konjunkturelle Entwicklung anpassen“ müsse.

Ebenfalls ums Geld, allerdings um eine deutlich kleinere Summe, geht es beim Thema Frauennachttaxis. Der Ausschuss spricht sich ohne Gegenstimme dafür aus, das Budget um 100 000 Euro aufzustocken, um das Angebot bis Ende des Jahres zu sichern.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.07.2020