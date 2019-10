Freundin auf Parkplatz in Käfertal geschlagen und mit Pfefferspray angegriffen

Mannheim.

Pfefferspray, eine Softair-Waffe und ein Joint zur Beruhigung: Ein Beziehungsstreit ist am Dienstagabend in Mannheim-Käfertal völlig aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Zeuge ein streitendes Pärchen auf einem Parkplatz in Höhe des Alten Postwegs. Der 20-jährige Mann soll auf seine ebenfalls 20-jährige Freundin eingeschlagen haben. Als der 45-jährige Zeuge in das Geschehen eingriff, setzte der 20-Jährige gegen die Frau und den Zeugen Pfefferspray ein. Danach soll er das Mobiltelefon der 20-Jährien zerstört und weggeworfen haben.

Die Frau ging daraufhin zu ihrem Fahrzeug, holte eine sogenannte Softair-Pistole heraus und schoss mehrfach Platikkügelchen auf ihren Partner. Dieser wurde nicht verletzt. Dem Zeugen gelang es, ihr die täuschend echt aussehende Waffe wegzunehmen. Die Frau soll danach weggefahren sein und rund 300 Meter entfernt geparkt haben.

Als Polizeibeamte eintrafen, beleidigte sie die 20-Jährige. Ihr Freund war sichtlich aufgebracht und gab gegenüber den Beamten an, dass er zur Beruhigung erstmal einen Joint rauchen müsse. Da er immer aggressiver wurde, brachten ihn die Beamten zu Boden und danach zum Käfertaler Polizeirevier. Bei dem Mann wurde eine geringe Menge Marihuana und ein augenscheinlich gefälschtes Rezept dafür gefunden.

Die 20-Jährige reagierte bei Eintreffen des Rettungswagens aggressiv und wollte sich nicht die Augen ausspülen lassen. Auch sie wurde in Gewahrsam genommen. Nachdem sie einem Facharzt vorgestellt wurde, konnte sie aus dem Gewahrsam entlassen werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde nochmal 20 Gramm Marihuana gefunden.

Jetzt ermittelt das Polizeirevier Käfertal unter anderem wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.