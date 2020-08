Nach dem ersten Wochenende, an dem eine Sicherheitsfirma die Überwachung der Corona-Regelungen und der städtischen Polizeiverordnung rund um die Wasserturmanlage übernommen hat, zieht die Stadt eine durchweg positive Bilanz. „Die Grünflächen wurden nicht betreten, Abstandsregelungen wurden eingehalten und die freundliche Belehrung der Bürger reichte aus, um für ein sicheres und sauberes Stadtbild zu sorgen.

Kein einziges Mal musste der städtische Ordnungsdienst zur Durchsetzung behördlicher Maßnahmen hinzugezogen werden“, so Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht. Auch bei den Bürgerinnen und Bürger stoße das Pilotprojekt grundsätzlich auf Zustimmung. Klaus Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, betont, dass die Entscheidung, eine Sicherheitsfirma am Wasserturm einzusetzen, im Verwaltungsstab der Stadt Mannheim aus gutem Grund getroffen wurde.

„Durch die Präsenz der Sicherheitsleute am Wochenende am Wasserturm als zusätzliche Augen, Ohren und Vermittler der geltenden Regelungen können unsere Mitarbeitenden des städtischen Ordnungsdienstes in mehr konfliktbelasteten Gebieten wie der Innenstadt, dem Jungbusch, der Neckarstadt oder an den Seen eingesetzt werden. Die Corona-bedingte Ausnahmesituation fordert den Ordnungsdienst aktuell so stark, dass eine schnelle Entlastung an geeigneter Stelle unabdingbar war“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Personalgewinnung und Ausbildung eigener zusätzlicher Mitarbeitenden sei aufgrund der Corona-bedingten Dringlichkeit und des erforderlichen Ausbildungsaufwands keine Option gewesen, um schnell noch auf die aktuell laufende Sommersaison reagieren zu können. Grundsätzlich gelte aber für die Stadt Mannheim: Der Einsatz von Sicherheitsdienstleistern komme nur für ganz spezielle Aufgaben an ganz besonderen Örtlichkeiten im öffentlichen Raum in Betracht. Dort müssen eindeutig die Informationsvermittlung und das freundliche Gespräch mit der Zielsetzung des Objektschutzes im Vordergrund stehen und nicht hoheitliche Aufgaben wie die Durchsetzung von Bußgeldern und Platzverweisen.

Ressourcenschonend erfolge die Unterstützung des Ordnungsdienstes durch die Sicherheitsfirma bis Ende September nur bei entsprechender Wetterlage am Wochenende und nur rund um den Wasserturm. Eine Bewertung der Lage am Wasserturm sei wöchentlich vorgesehen, und der Gemeinderat werde nach dem Saisonende über die mit dem Pilotprojekt gemachten Erfahrungen unterrichtet.

Der Einsatz vor Ort erfolge in Abstimmung mit dem Ordnungsdienst, entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten seien vorhanden. Sollte es während der Streifengänge zu problematischen Situationen kommen, habe das Sicherheitsunternehmen den Ordnungsdienst bzw. die Polizei zur Unterstützung anzufordern. Hoheitliche Befugnisse stünden der Firma nicht zu. Neben Belehrungen der der Bürger durch Sicherheitsleute sorgten Plakate in der Wasserturmanlage zusätzlich für Aufklärung.

