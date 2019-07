Fridays for Future: Bußgeldbescheide für Mannheimer Schüler

Mannheim.Erstmals haben die Eltern von schulpflichtigen Kindern in Mannheim einen Bußgeldbescheid erhalten, weil sich die Schüler an den Klimademonstrationen „Fridays for Future“ („Freitage für die Zukunft“) beteiligt haben. Das bestätigte am Mittwoch auch das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe. Demnach müssen vier Familien von Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Mannheimer Stadtteil Vogelstang jeweils eine Geldstrafe von 88,50 Euro zahlen. Dabei geht es um das unentschuldigte Fehlen der Schüler in jeweils zwei Schulstunden.

Laut einem Artikel des Online-Portals „Spiegel Online“ habe es bisher zumindest in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen noch keine Bußgelder für Schüler gegeben. Das Medium zitiert in seinem Bericht vom 12. Juli eine Anwältin, die mit einem baden-württembergischen Schülersprecher gesprochen habe. Ihr Eindruck sei: „Schulen haben im Frühjahr mit drastischen Konsequenzen regelrecht geprahlt, passiert ist aber nicht wirklich etwas.“

Auch die Mannheimer „Fridays for Future“-Organisation bestätigte die Bescheide. Bei ihrer Demonstration am Freitag wollen sie Spenden für die betroffenen Schüler einsammeln, um die Kosten decken zu können.

Zunächst hatten sich die Familien der betroffenen Kinder anonym beim „Mannheimer Morgen“ gemeldet. In ihrem Brief schrieben sie: „Wie kann eine Schule, die sich nach Sophie und Hans Scholl benennt, so mit Kindern umgehen, die sich politisch interessieren und engagieren?“ Die Geschwister Scholl wurden bekannt als Mitglieder der „Weißen Rose“, einer Gruppe, die während des Zweiten Weltkriegs im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war.