Friedens-Aktivisten laufen bis nach Berlin

„Nicht wegsehen, sondern gehen. Sich für den Frieden auf den Weg machen“: Mit dem Titel „Frieden geht!“ beginnt am 21. Mai ein Staffellauf quer durch Deutschland. Damit wollen Aktivisten ein Zeichen gegen Rüstungsexporte und für eine friedliche Welt setzen.

Der Lauf beginnt am Pfingstmontag im schwäbischen Ort Oberndorf im Landkreis Rottweil, dem Sitz des Waffenherstellers Heckler & Koch. Die Tour soll bis zum 2. Juni durch Deutschland nach Berlin führen. Dort ist eine Großkundgebung geplant. Auch die Metropolregion liegt auf dem Weg des Laufes, der am Donnerstag, 24. Mai, in Mannheim Station macht. Von 18 bis etwa 21 Uhr soll es an diesem Tag eine Kundgebung und ein kleines Fest auf dem Alten Meßplatz geben.

Die vierte Etappe beginnt am Morgen des 24. Mai in Karlsruhe, von dort führt der Staffellauf in verschiedenen Einzeletappen mit wechselnden Läufern bis nach Mannheim. Dabei werden auch Heidelberg und Ladenburg auf der Laufstrecke liegen. Bei der Etappe laufen auch Kirchenvertreter mit.