Friedensgruß geht auch mit dem Ellenbogen

Hostie und Weinkelch für das Abendmahl. © dpa

Gottvertrauen reicht nicht: Die Kirchen haben auf das Coronavirus reagiert. Um Ansteckungsgefahren zu vermeiden, sind die Weihwasserbecken der Katholiken geleert und Abendmahlsfeiern abgeändert worden. Aber beide große christliche Kirchen halten daran fest, sich weiter zu Gottesdiensten zu treffen.

Die deutschen Bischöfe haben an Priester und Kommunionhelfer appelliert, sich vor ihrem Dienst die Hände zu waschen. Kelch- und Mundkommunion sollen ebenso entfallen wie Händeschütteln und Umarmungen beim Friedensgruß.

Dafür hätten die Gläubigen „großes Verständnis“, so Markus Miles von der Seelsorgeeinheit St. Martin. „Friedensgruß geht auch mit freundlichem Zunicken, Eucharistie mit Handkommunion“, so Miles – er gibt die Hostie den Gläubigen also in die Hand, nicht in den Mund. Das alles laufe bei ihm unter dem Motto „Keine Hysterie, sondern verantwortungsbewusstes Handeln“, und werde problemlos akzeptiert.

Das bestätigt Daniel Kunz, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena. „Den Friedensgruß geben wir per Blickkontakt weiter“, so Kunz. „Kelchkommunion mache nur ich. Das ist ein bisschen schade, weil ich nicht so gerne der bin, der Dinge für sich beansprucht – aber ein Beitrag zum Schutz“, betont er. Dafür habe jeder Verständnis. „Manche machen trotzdem Handfriedensgruß, aber das liegt oft an der Gewöhnung oder am Reflex“, hat Kunz beobachtet.

Auch Martin J. Wetzel, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Mannheim-Südwest, hält sich an die Empfehlung der Bischöfe. „Wir verzichten auf Weihwasser an den Kircheneingängen, und die Gottesdienstbesucher wurden zu verantwortungsvollem Verhalten wie sonst während der Grippesaison aufgefordert“, so Wetzel. Er nimmt wahr, dass viele Gläubige auf das Händeschütteln beim Friedensgruß und auf Mundkommunion verzichten. „Die Menschen sind besorgt, aber ohne Panik und bemühen sich um rücksichtsvolles Verhalten. Christen haben auch in Krisensituationen Gottvertrauen“, bekräftigt der Pfarrer.

Gelassen und humorvoll

Gelassenheit auch bei der evangelischen Kirche: „Anders als im katholischen Ritus trinkt bei uns der Pfarrer immer zuletzt. Das habe ich ziemlich angstfrei auch am Sonntag so gemacht“, so Stefan Scholpp von der Christuskirche. „Wir haben darauf hingewiesen, dass auch vollgültig am Abendmahl teilnimmt, wer nur eines der Elemente zu sich nimmt oder sich betend beteiligt“, ergänzt Anna Maria Baltes, Pfarrerin der Wallstadter Petruskirche: „Die Gemeinde ging gelassen und humorvoll mit der Situation um. Es haben nicht weniger Menschen am Abendmahl teilgenommen als üblich. Zum Friedensgruß schauten wir uns in der Kirche an, winkten uns zu, lachten. Und beim Abschied an der Kirchentür wurden die Gläubigen sehr erfinderisch: Anstelle eines Handschlags gab es Berührungen mit dem Ellenbogen, Zuzwinkern oder Fußschlag“, erzählt sie.

„Beteiligung beim Abendmahl war nicht geringer als sonst“, sagt auch Scholpp. Die Intinktion, also das Eintauchen des Brotes in den Kelch, hätten aber deutlich mehr Menschen wahrgenommen als sonst. Auch Pfarrer Gerd Frey-Seufert von der Unionskirche Käfertal verzichtete auf den Gemeinschaftskelch und setzte ausschließlich auf das Eintauchen der Oblate, da es dort keine Einzelkelche gibt. Und oft wird das „zurzeit sehr geforderte Personal im medizinischen Bereich in die Fürbitten der Gemeinde eingeschlossen, ebenso alle Erkrankten“, so Pfarrerin Anna Maria Baltes.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020