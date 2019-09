Friedlicher Appell an die Politik

Mannheim.„Das hier hat alle unsere Erwartungen übertroffen“, freut sich Sean Ireland. Er gehört zum Team von „Fridays for Future“ Mannheim und steht in der ersten Reihe des Demonstrationszugs, der am Freitagabend gegen 17.45 Uhr am Hauptbahnhof startet. Ireland kann kaum fassen, was sich hinter ihm alles bewegt. Weit mehr als die 1500 erwarteten Teilnehmer sind es, so viel steht schon zu diesem

...