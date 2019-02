Friedlicher Auftakt

Rund 120 Teilnehmer haben am Startpunkt Mannheim für die Belange der Kurden demonstriert. Mit einem Marsch von Mannheim nach Straßburg demonstrieren die Kurden seit dem gestrigen Sonntag für die Freilassung von Kurdenführer Abdullah Öcalan. Er ist in der Türkei inhaftiert. Außerdem wollen die Demonstranten mit dem Marsch auf einen Hungerstreik von Kurden in Straßburg aufmerksam machen. Nach Auskunft der Polizei verlief der Marsch in Mannheim friedlich. Das bestätigen auch die Organisatoren.

Allerdings beklagen sie, dass – obwohl mit der Polizei abgesprochen – ihnen die Stadt untersagt habe, Plakate und Fahnen zu zeigen, mit denen sie laut Kerim Kurt die Jahre vorher auch protestiert hätten. „Das können wir nicht akzeptieren und werden dagegen juristisch vorgehen“, sagt der Mitorganisator der Veranstaltung. Es passe nicht zur deutschen Demokratie, wenn nicht einmal der Name Öcalan gerufen werden dürfe. „Ein solches Verhalten der Politik gegenüber friedlichen Marschierern ist nicht akzeptabel“, so Kurt gegenüber dieser Zeitung. Statt die Forderungen der Kurden nach einem eigenen Staat zu unterstützen, würde dies seitens der deutschen Politik abgelehnt. Der Marsch nach Strasburg, wo etwa 10 000 Teilnehmer aus ganz Europa erwartet werden, dauert bis Sonntag.

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.02.2019