Friedr.-List-Schule

A-G: Julius Albrecht, Shamraiz Ali, Melissa Asikoglu, Nicoletta Back, Silas Bartelt, Louise Barthel, Angelina Basova, Luka Bäumer, Victoria Becker, Dennis Bosecker, Francesca Brednich, Sabrina Christ, Valerie Di Nolfo, Julia Dittes, Sarah Dommberger, Brendona Elshani, Sinai Embaye, Noah Engels, Servet Eraslan, Martin Fast, Jaqueline Fazel-Hamedani, Alessandro Franzo Martin, Alexander Fuhr, Daniel Gelrot, Angela Gjosheva, Sabrina Gött, Melina Grimm, Görkem Gülenc, Ömer Faruk Güngör, Jaqueline Desirée Güntner.
H-N: Julia Heinrich, Marius Hör, Eva Karcher, Eda Serife Kargi, Kerstin Renee Kaufmann, Serif Arin Kayas, Dionis Knushi, Elisabeth Koch, Dilara Kocoglu, Viola Koos, Marvin Krawczyk, Lisa Kreutzenberger Benito, Nicole Kupka, Lisa La -Mattina, Francesca Ligori, Keno Ludwig, Mai Luong, Alice Luva, Tessa Möllmann, Suheyl Mosamem, Jasmin Nabavi, Cam Nhung Nguyen Hoang, Gianna Rosa Nigrelli.
O-S: Alessia Oliva, Laura Ottlik, Olena Prystupa, Alexander Reznic. Olivia Rongisch, Ilona Schall, Johanna Scherdel, Christoph Schmidt, Jana Mareike Schmidt, Tobias Schmitz, Laura Schumann, Lea Schuppel, Marcel Sielaff, Alphonsina Siril, Nadine Sold, Angelina Specht, Vanessa Stutz, Mario Sulzbacher, Anastasia Sumejko.