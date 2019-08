Friedrich-Ebert-Straße gesperrt

Wegen Straßenbauarbeiten wird die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Käfertal zwischen Liebigstraße und Eisenlohrstraße an drei Wochenenden von 9. bis 12. August, 16. bis 19. August sowie 23. bis 26. August – jeweils von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 5 Uhr früh – für den Verkehr gesperrt. Der Nachtbus der Linie 5 wird ab der Haltestelle Universitätsklinikum über die Käfertaler Straße umgeleitet und bedient ersatzweise die Haltestellen Brauerei und Ludolf-Krehl-Straße. Ab der Haltestelle Exerzierplatz verkehrt er auf regulärem Linienweg. Die Haltestellen Lange Rötterstraße und Bonifatiuskirche fährt den Nachtbus der während der Sperrung nicht an. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.08.2019