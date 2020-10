Frisches Brot und zarter Braten

Interessiert schnuppert der Besucher in Jürgen Bauers Kleingarten umher, folgt dann der Nase bis in den hinteren Teil, wo der verführerische Duft von frisch gebackenem Brot seinen Ursprung hat. Hier, im überdachten Anbau, steht der mobile Ofen, in dem gerade sieben Kilo Teig zu sieben Broten backen. Der gelernte Bäcker- und Konditormeister, der als Süßwarentechniker an der Entwicklung neuer

...