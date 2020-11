Fritz Balogh - Mannheimer Nationalspieler mit nur einem Länderspiel

Er ist kein Kind dieser Stadt - und dennoch hat er es in Mannheim zu höchsten Weihen geschafft. Fritz Balogh, in Preßburg geboren, absolvierte am 22. November 1950 - also vor genau 70 Jahren - sein erstes Fußball-Länderspiel für Deutschland. Und auch sein letztes. Ein tragischer Unfall auf dem Heimweg von einem Liga-Spiel bei Bayern München riss Balogh am 14. Januar 1951 jäh aus dem Leben und

...