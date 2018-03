Fritz lässt Mannheim bibbern

Anzeige

Das heißt, nicht nur Sonnenschein und blauer Himmel bestimmte das Wetter, sondern auch extrem wenig Niederschlag. Der Februar 2018 erreichte mit 16,5 Liter pro Quadratmeter nicht einmal die Hälfte der Durchschnittsmenge an Regen. Deshalb wird er auch in Andreas Pfaffenzellers Aufzeichnungen als neunttrockenster Februar auftauchen, der jemals in Mannheim und der Region gemessen wurde. Spitzenreiter in puncto Trockenheit bleibt der Februar 1959 mit 7,3 Liter pro Quadratmeter.

Die höchste Tagesmenge ermittelte der meteorologische Fachmann am 15. Februar mit 7,3 Litern pro Quadratmeter: „Dafür fiel ab Mitte des Monats fast kein einziger Tropfen mehr.“

Und wie geht es die kommenden Tage weiter? Die Aussichten sind relativ trüb. Denn am Wochenende beherrscht Tiefdruckgebiet Ulrike die Witterung. „Das heißt, wir müssen am Samstagmorgen und in der Nacht auf Sonntag mit etwas Schnee, Regen und Glatteis rechnen“, warnt der Meteorologe. Ab Montag wird es dann bei drei bis neun Grad ziemlich ungemütlich und nass: „Und am Dienstag setzt vermutlich richtig langanhaltender Regen ein.“

Dafür wird es tagsüber bis zu elf Grad warm. Und noch ein Trost: „ Es ist zwar sicher ein kurzes Gastspiel, aber am Sonntag lässt sich manchmal sogar die Sonne blicken.“ Und die macht Lust auf einen Frühlingsspaziergang – vielleicht sogar ohne Pudelmütze und Wollschal.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.03.2018