Fronleichnam ohne Prozession

20 000 Rosenblätter, die auf die Straßen gestreut werden, und über 2000 Gläubige, die „Laudate omnes gentes“ („Lobsingt und preist den Herrn) singend darüber laufen und so zum Marktplatz ziehen – in diesem Jahr undenkbar. Wegen der Corona-Pandemie können die Katholiken Fronleichnam nicht in gewohnter Weise feiern. Prozessionen sind untersagt und bei Versammlungen, auch im Freien, muss Abstand gehalten werden. Daher gibt es ein neues Konzept.

Das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, wie es seit dem II. Vatikanischen Konzil heißt, ist Fronleichnam für Katholiken. Seit 1264 wird es dank Papst Urban IV. in der heutigen Form gefeiert. Es erinnert an das letzte Abendmahl von Jesus, der durch Brot und Wein verehrt, für sie in der Eucharistiefeier durch Leib und Blut gegenwärtig wird. Schon zum Gottesdienst ist immer die Jesuitenkirche, die 1200 Menschen einen Sitzplatz bietet, überfüllt. Noch mehr Menschen haben sich dann meist der Prozession zum Marktplatz angeschlossen.

Neue Wege in Feudenheim

Das alles darf so nicht stattfinden. „Aber wir wollen dennoch ein Zeichen an Fronleichnam setzen“, sagt Dekan Karl Jung: „Mit einem Gebet für Mannheim auf dem Marktplatz am 11. Juni um 11 Uhr.“ Da die Teilnehmerzahl auf 100 Personen begrenzt ist, schicken die vier muttersprachlichen Missionsgemeinden (italienisch, spanisch, polnisch und kroatisch) und die deutschsprachigen Gläubigen der Pfarreien der Kirchengemeinde Mannheim Johannes XXIII. Delegationen von je zehn Personen. Jede Delegation wird je eine Fürbitte in der jeweiligen Landessprache verlesen. Das Bläserensemble „Splendid Brass“ gestaltet das Gebet – inklusive Eucharistischem Segen – musikalisch.

Besonderen Blumenschmuck, für den stets Enzo Mariconda vom Blumenhaus am Theater sorgt, wird es geben, aber bewusst nicht so üppig wie in den Vorjahren. Schließlich soll kein zusätzliches Publikum angelockt werden. Wer zuschauen will, darf das – aber nur als „Zaungast“. Man muss Abstand von dem Geschehen halten. Gemeinsames Singen, sonst ganz wichtig bei diesem großen Fest des Glaubens, ist auch nicht erlaubt.

Jung setzt auch ein besonderes Zeichen, dass alles anders ist: So verwendet er die Monstranz von St. Sebastian, auf dem Marktplatz als weithin sichtbares Zeichen des Glaubens. In ihr kommt die gewandelte Hostie – der Leib Christi – zu den Menschen. Sonst hat er immer die große Sonnenmonstranz verwendet. Ihre filigranen Strahlen umgeben – einer Sonne gleich – die Hostie, und das rund ein Meter hohe Sakralobjekt ist von hohem Wert. Bereits 1694 von Johann Jakob Frings aus Gold und Silber geschaffen, mit Perlen und Schmucksteinen verziert, zeigt es die Gemeinde sonst als Dauerleihgabe in den Reiss-Engelhorn-Museen.

Auch in den Stadtteilen, wo es ja oft zusätzliche Prozessionen gegeben hat, ist nun alles anders. Meist gibt es kurze Gottesdienste. Neue Wege beschreiten an dem katholischen Feiertag auch die Pfarreien in den Stadtteilen. Vor der Käfertaler St. Laurentius-Kirche und in der Friedrichsfelder St. Bonifatius-Kirche, wo sich Mitfeiernde vorab anmelden müssen, will man nicht ganz auf einen Blumenteppich verzichten.

Ganz neue Wege geht die Katholische Kirchengemeinde Maria Magdalena von Pfarrer Daniel Kunz. Weil Jesus auch nicht in der Kirche in einem begrenzten Raum bleiben, sondern zu den Menschen kommen wollte, bietet sie in einer kleinen, achtseitigen Broschüre zusammengestellte Fronleichnamswege unter dem Stichwort „Mit:gehen – die andere Prozession“ an.

Diese Wege können Gläubige ganz für sich gehen – mit der Anregung, auch für neue Wege in der Kirche zu beten. Den traditionellen Blumenteppichen kommt dabei auch eine besondere Bedeutung zu. Die Kunstwerke aus Blütenblättern werden insbesondere in Feudenheim vor dem Kinderhaus St. Peter und Paul (Scharnhorststraße 14), vor der St. Peter und Paul-Kirche (Hauptstraße 51) und am Rathausplatz sowie am Feudenheimer Friedhof (Talstraße 56) und am Theodor-Fliedner-Haus (Theodor-Storm-Straße 100) zu finden sein.

