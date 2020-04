Früchte und freche Sprüche

„Wenns so bis 100 laaft, bin isch zufriede!“, antwortet Gerold Falter. Am Sonntag wird der 1993 ausgezeichnete Träger des Bloomaulordens zwar 90 Jahre alt, aber es gehe ihm „ganz gut“ sagt er. Obwohl er nur schlecht hört, hat er spürbar seinen Humor und seine Schlagfertigkeit nicht ganz verloren.

Sicher – man sieht ihn kaum noch. Seine Freunde beim Bloomaulstammtisch vermissen ihn oft. Nachdem er kurz vor dem 85. Geburtstag schon sein „Boot“, wie er seine acht Meter große Jacht im Rheinauhafen nannte, verkaufen musste, verzichtet er inzwischen auch auf das Auto. Er legt nur noch die wenigen Meter vom Carl-Benz-Seniorenheim in Wallstadt zum nahen Supermarkt zu Fuß zurück.

Mehr als 40 Jahre war er mit Leib und Seele Markthändler. Er bot seinen Stammkunden nicht nur Obst und Südfrüchte, sondern gratis immer noch einen flotten Spruch dazu. Und er kämpfte 14 Jahre als Vorsitzender der Markthändler für seine Händlerkollegen und die Märkte an sich. Als er aufhörte, war dies das Ende einer Institution in G 1, da fehlte ein Original – und ein Wortführer.

Zudem engagierte er sich an seinem Wohnort Wallstadt, als ML-Bezirksbeirat ebenso wie im Gesangverein. Dem Ort hielt er auch die Treue, als er sein Haus im Herzen Wallstadts verkaufte und zu den „Benzlern“ zog, denn er war selbst lange „Benzler“. Schließlich lernte Falter nach der Volksschule Bau- und Möbelschreiner, ging dann zum Benz auf dem Waldhof, stand als Akkordarbeiter am Fließband. Doch Gießerei- und Lackierereidämpfe machten ihm zu schaffen, weshalb er 1956 – zunächst als Aushilfe am Stand der Eltern seiner Frau – auf den Markt ging und dort dann lange blieb.

