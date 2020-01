Frühe Lebenswelt von Marc Chagall

Der berühmte Künstler Marc Chagall (1887-1985) gilt als wichtiger Vertreter der Pariser Schule. Er prägte die Kunstszene der französischen Hauptstadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts entscheidend mit. Seine Ursprünge liegen aber nicht in der modernen Großstadt, sondern im russischen Schtetl, die prägenden Jahre seines Lebens verbrachte er inmitten des russischen ostjüdischen Dorflebens. In einem Vortrag am Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG), Roonstraße 4-6, zeichnet Esther Graf am Dienstag, 21. Januar, 19 Uhr, die frühen Lebens- und Schaffensjahre Chagalls nach. Die promovierte Judaistin und Kunsthistorikerin betreibt gemeinsam mit Manja Altenberg die Agentur für jüdische Kultur. Sie kommt auf Einladung des Gymnasiums und des Altherrenverbandes in den Raum E 01, Gäste sind willkommen. bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020