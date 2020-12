Frühere Fehler vermeiden

Wer geglaubt und – je nach eigener Position – gehofft oder befürchtet hatte, die Diskussion über die Straßennamen verlaufe wegen Corona und wegen des Widerstands vor Ort im Sande, der hat sich geirrt. Die Befürworter der Umbenennung in Zivilgesellschaft und Kommunalpolitik bleiben am Ball.

Dass Oberbürgermeister Peter Kurz sich jetzt persönlich an die Anwohner gewandt hat, ist richtig, wenn auch spät, aber nicht zu spät. Er verbindet das Projekt mit dem ganzen Renommee seines Amtes und zeigt damit: Dieses Anliegen ist eben keine Idee „von ein paar wenigen Linken“.

Das weiß im Grunde auch die Vertretung der Anwohner vor Ort. Nach außen kämpft die Siedlergemeinschaft wacker gegen die Umbenennung; hinter vorgehaltener Hand ist aber auch ihr klar, dass die neuen Namen kommen werden. Ihr geht es jetzt um die Kosten für die Anwohner und um die künftigen Namen.

Entgegenkommen bei Kosten

Bei den Kosten muss die Stadt Farbe bekennen, wie viel ihr ihre Geschichtspolitik wert ist. Bis zu 100 000 Euro für neue Werbemittel der Gewerbebetriebe – das ist viel Geld. Doch die Bereitschaft zur Übernahme dieser Kosten würde den Dampf aus dem Kessel nehmen, vor Ort die Akzeptanz für die Umbenennung erhöhen.

Die Idee mancher Zeitgenossen, ähnliche Namen zu wählen – Gute Nachtigall, Leutseliger Wein –, ist jedoch grotesk. Sie ist auch nicht sinnvoll. Denn die Umbenennung sollte genutzt werden, um ein Zeichen zu setzen. Gegen Kolonialismus, Rassismus, Nationalismus. In Hessen wurde eine Wilhelm-Filchner-Schule nach dem von Neonazis ermordeten CDU-Politiker Lübcke benannt. Welch gelungene Symbolik!

Das Thema Wilhelm Filchner zeigt auch, dass die Problematik mit den bislang in der Diskussion befindlichen vier Straßennamen nicht erledigt ist. Auch Filchner ist ja eine Straße in Rheinau-Süd gewidmet. Einem Wissenschaftler, der sich in den Dienst einer rassistischen Vereinigung gestellt hat. Dass diese Namensgebung erst weit nach Kriegsende, nämlich 1965, erfolgt ist, zeugt von der Dickfelligkeit jener Jahre in Bezug auf historische Zusammenhänge.

Umso unverständlicher ist es, dass man daraus scheinbar wenig gelernt hat. Während in Rheinau-Süd jetzt unter großen Schmerzen derartige Fehlleistungen korrigiert werden müssen, ist man auf dem Buga-Gelände offenbar dabei, mit der Würdigung von Johann Schütte eine neue geschichtspolitische Mine zu legen. Einen begeisterten Nationalsozialisten bei einem Projekt zu würdigen, das Tausende von Gästen aus ganz Deutschland nach Mannheim ziehen soll und wird, ist mit dem Selbstverständnis dieser Stadt nicht vereinbar.

