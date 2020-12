Früherer Wohnungsloser Richard Brox warnt vor Notstand

„Das muss man sich mal vorstellen“, sagt Richard Brox. So ganz will es ihm aber selbst nicht gelingen. Bis vor wenigen Jahren lebte er noch auf der Straße, auch in Mannheim. Heute ist er Bestseller-Autor. Menschen lesen seine Biografie – auch in Taiwan. Am Samstag bekommt er dort den Openbook Award, den Literaturpreis der Insel, verliehen.

Brox war nie in Asien. Warum sein Buch ausgerechnet in Taiwan auf Interesse stößt? Brox sagt, ein taiwanesischer Geschäftsmann sei am Frankfurter Flughafen darüber gestolpert und habe es zurück in der Heimat bekannt gemacht. Seitdem hätten Brox über die Sozialen Netzwerke Nachrichten aus dem asiatischen Raum erreicht. Der taiwanesische Verlag Linking Publishing Company in Taipeh habe sein Buch veröffentlicht und für den Preis eingereicht, so eine Sprecherin des Rowohlt-Verlags. Es gewann die Kategorie „Fremdsprachiges Sachbuch“.

„Reihenweise Suizide“

Brox’ Botschaft soll auch in Taiwan ankommen: Wir müssen allen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Brox hat das schon oft gesagt, denn er hat das Gegenteil erlebt. Mit 21 landete er auf der Straße. Seine Mutter war gestorben, die Wohnung auf der Schönau wurde geräumt. Brox stand da mit seiner schweren Kindheit und zwei Plastiktaschen, darin die Eheringe seiner Eltern und Fotos. Sie verschwinden in seiner ersten Nacht in einer Obdachlosenunterkunft. 30 Jahre lang hatte Brox kein Dach über sich – „Kein Dach über dem Leben“, wie der Buchtitel sagt. Er ist nicht mehr mitten drin in der Obdachlosenszene, aber noch dabei. Er engagiert sich im Verein Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen und begleitet Obdachlose in ihren letzten Stunden in Krankenhäusern und Hospizen. Für die kommenden Wochen und Monate sieht er dunkle Zeiten für die Menschen auf der Straße – insbesondere wenn der Lockdown weiter verlängert oder verschärft werde. „Dann haben wir reihenweise Suizide“, prophezeit Brox, „die Menschen trinken sich zu Tode, weil sie allein gelassen sind ohne Geld, ohne Verpflegung, ohne Alles.“

Brox spricht von geschlossenen Wärmestuben und Tagesaufenthaltsstätten, von fehlenden Plätzen in Notübernachtungen, wo oft nur ein Bett pro Raum belegt werden darf. Die Möglichkeiten, an Geld zu kommen, seien eingeschränkt in der Pandemie: „Passanten machen einen noch größeren Bogen um Obdachlose, tragen kaum Bargeld bei sich.“ Leergut fehle, Behörden seien durch Homeoffice-Arbeit schwerer zu erreichen. „Man muss in der Krise Hotels und Pensionen umfunktionieren zu Unterkünften für Obdachlosen“, schlägt Brox vor.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020