Frühmorgensumgestoßen und beraubt

Anzeige

Ein 39-jähriger Mann ist zu morgendlicher Stunde auf der Schönau von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Zu dieser Tat suchen die Ermittler nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die zwei Räuber geben können. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der 39-Jährige am Mittwoch gegen 6.30 Uhr im Lötzener Weg zu Fuß in Richtung Rastenburger Straße unterwegs. Plötzlich spürte er von hinten einen Schubs und fiel in die Grünfläche dort. Als er am Boden lag, hielt ihn ein Unbekannter fest, und ein zweiter Mann zog ihm unterdessen den Geldbeutel aus der Hosentasche. Das Opfer versuchte zwar mehrfach, sich aus dem Griff des Räubers zu befreien – ohne Erfolg. Die beiden Täter machten sich anschließend in Richtung Rastenburger Straße davon.

Zwei junge Männer gesucht

Laut Polizeibericht habe der alkoholisierte 39-Jährige nach eigener Aussage noch zwei vorbeilaufenden Fußgängern zugerufen, dass ihm gerade den Geldbeutel gestohlen wurde. Die Passanten seien jedoch in Richtung Straßenbahnendhaltestelle weitergegangen, ohne zu reagieren. In der Börse befanden sich nach Angaben des Opfers mehrere hundert Euro Bargeld, die EC-Karte, die Versichertenkarte und der Ausweis des 39-Jährigen.

Zu den beiden den Tätern gibt es bislang lediglich die Beschreibung, dass es sich um schlanke junge Männer gehandelt haben soll. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am frühen Mittwochmorgen im Lötzener Weg. Insbesondere sollen sich auch die beiden Fußgänger melden, denen das Opfer zugerufen hatte. Hinweise unter Tel. 0621/174-4444. scho/pol