Frust und Freude bei Terminvergabe für Impfungen in Mannheim

Die wohl ersehnteste Nachricht des Jahres kommt überraschend am zweiten Weihnachtsfeiertag: Über 80-Jährige können sich ab sofort über die Impftermin-Servicehotline des Landes anmelden. Wie das gelingt und wo es mehr Infos dazu gibt, all dass will da auch ein Mannheimer Ehepaar wissen.

„Wir gehören zur Risiko-Gruppe, wollten aber warten, bis wir ,aufgefordert’ werden. Wir wollten uns

...