Fuchs folgt auf Senger

Nach einem Jahr Vakanz ist die Leitungsstelle an der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule auf der Schönau wieder besetzt: Benjamin Fuchs folgt auf Christine Senger. Der 30-Jährige, der in Haßloch in der Pfalz lebt, war zuletzt als stellvertretender Leiter einer Gemeinschaftsschule in Bad Wimpfen tätig. An der zweiten Mannheimer Gemeinschaftsschule (Kepler, K 5), so das Staatliche Schulamt, ist Birgitta Hillebrandt vor den Ferien in den Ruhestand gegangen. Dort stehe die Neubesetzung noch aus.

Ebenfalls nach einem Jahr Unterbrechung ist die Rektorenstelle an der Schönauer Hans-Christian-Andersen-Grundschule wieder besetzt. Auf Cordula Rößler folgt Esther Steitz. Schneller ging es an der Wallstadt-Grundschule, wo vor wenigen Wochen Rainer Hamann ausschied. Nachfolger ist Hubert Strehle. Noch offen ist die Besetzung der Wilhelm-Wundt-Realschulleitung in Neckarau, wo Harald Bernhart pensioniert wurde.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.09.2020