Führerschein zum Sägen

Wer das Holz für seinen Kamin selbst sägen möchte, kann dazu an der Abendakademie den zweitägigen Kurs „Motorsägenschein für Selbstwerber“ belegen. Dieser vermittelt Grundlagen in Theorie und Praxis – es geht etwa um die Vermeidung von Unfällen, die Wartung einer Motorsäge bis hin zur richtigen Körperhaltung und verschiedene Schnitttechniken. Der erste Termin findet am Donnerstag, 14. Februar, von 19 bis 21 Uhr in der Abendakademie, U1 16-19, statt.

Die praktische Schulung wird bei einem zweiten Termin auf dem Hof des THW Ortsverbands, Saarburger Ring 57-59, durchgeführt. Die Kosten für Schulung, Ausrüstung und Gerätenutzung betragen 85 Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/1 07 61 50 bei der Abendakademie. hkl

