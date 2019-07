Führung durch die Multihalle

Gerade hat der Gemeinderat die Sanierung des einzigartigen Holzdachs bis 2023 beschlossen: die Multihalle geriet wieder ins Blickfeld der kommunalpolitischen Diskussion. Viele Mannheimer waren aber schon ewig nicht mehr oder gar nie in dem wegen des Sanierungsbedarfs lange gesperrten, als architektonisches „Wunder von Mannheim“ bezeichneten Gebäude. Nun lädt am Freitag, 12. Juli Tatjana Dürr, Referentin für Baukultur der Stadt Mannheim, mal wieder zu einer Tour durch das einzigartige Bauwerk. Matthias Rauch vom Büro für Kulturelle Stadtentwicklung Mannheim berichtet zudem über das vom Bund mitfinanzierte Programm „Eutopia Multihalle/Sharing Heritage“. Treffpunkt ist am Parkeingang um 19 Uhr. Der Eintritt zur Führung und in den Herzogenriedpark sind frei. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019