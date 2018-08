Führung durch die Neckarstadt-West

Zu einer Führung mit Stadtbauschreiber Andreas Schenk durch die Umgebung seiner neuen Heimat lädt das Marchivum ein. Der Rundgang soll in die Geschichte der Neckarstadt-West und des Jungbuschs einführen. Der Weg führt vom Neumarkt (Neckarstadt-West) zum Marchivum, von dort über die Jungbuschbrücke zum Verbindungskanal. Die Teilnahme an der Stadtführung ist kostenfrei. Treffpunkt ist am Mittwoch, 22. August, um 16 Uhr am Bürgerhaus Neckarstadt-West in der Lutherstraße 15-17. Der Rundgang durch die beiden Stadtteile soll etwa zwei Stunden dauern, er wird vom Marchivum in Verbindung mit dem Mannheimer Architektur- und Bauarchiv organisiert. bro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018