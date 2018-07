Führung im Gotteshaus

Anzeige

In der Reihe „Klang.Raum Kirche“ führen am Donnerstag, 20. Juli, 20 Uhr die Kunsthistorikerin Ursula Dann, Pfarrer Joachim Vette (Ökumenisches Bildungszentrum sanctclara) und Petra Kohler (Gemeindediakonin) durch die Schlosskirche und die Kurfürstengruft. Treffpunkt ist am Eingangsportal der Kirche. Die Teilnahme ist kostenlos, Interessierte sind herzlich willkommen.

Die 1731 geweihte Schlosskirche ging 1874 an die altkatholische Gemeinde und ist seither Hauptkirche der Altkatholiken. Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Gotteshaus wurde 1952 bis 1956 wiederaufgebaut. Das berühmte Deckengemälde von Cosmas Damian Asam wurde aufwendig nachgemalt.

Das Team spürt der Biografie, der Konzeption, dem Klang und der Ausstrahlung von Kirchen nach. Die Kunsthistorikerin Ursula Dann und Gemeindediakonin Petra Kohler erkunden die Architektursprache und die steingewordene Theologie des Bauwerkes nach. Dabei werden sie von Pfarrer und Kirchenmusiker Joachim Vette auf der Orgel begleitet. has