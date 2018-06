Führung in Mittagspause

Anzeige

Prachtvolle Kunst, die nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges rekonstruiert werden konnte – sie steht beim nächsten Termin der Reihe „Lieblingsstücke“ im Schloss im Mittelpunkt.

Kein Eintritt, eine halbe Stunde knappe und unterhaltsame Information in der Mittagspause – das ist das Konzept der Reihe. An diesem Mittwoch, 27. Juni, um 12.30 Uhr nimmt die für Mannheim zuständige Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten, Uta Coburger, die Besucher mit in das Treppenhaus des Gebäudes.

In dem prächtigen Entree der kurfürstlichen Residenz befinden sich aufwendige Stuckornamente. Sie enthalten viele fantasievolle Details, die zum einen teils drastisch, zum anderen teils amüsant sind. Sie sind Bestandteil des ikonografischen Programms, das Kurfürst Carl Philipp als mutigen Kriegsherrn in Diensten des Kaisers zeigt.