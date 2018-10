Das Naturschutz-Team der Stadt bietet am Sonntag (21.) eine Führung über die Streuobstwiese auf der Reißinsel an. Zum Abschluss gibt es eine Verkostung, bei der alte Apfelsorten probiert werden können, die dort wachsen. Die Führung und die Verkostung sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Strandbad-Parkplatz in Neckarau. Bei starkem Regen fällt die Veranstaltung aus. Streuobstwiesen bieten vielen, zum Teil seltenen Tieren und Pflanzen genau die Bedingungen, die sie zum Leben brauchen. Die Apfelsorten, die auf der Reißinsel nach Bio-Richtlinien angebaut werden, gibt es im Supermarkt kaum zu finden. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018